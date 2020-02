Dans le cadre de sa mission de recherche de la paix en Casamance le Groupe de Réflexion pour la Paix en Casamance (GRPC) a entrepris depuis quelques temps, des rencontres avec les différentes couches de la société. C’est ainsi qu’après les femmes et le collectif des chefs de village, Robert SAGNA et son équipe ont rencontré ce samedi, le conseil Régional de la Jeunesse de Ziguinchor. Ces jeunes issus des différentes localités de la région de Ziguinchor se sont félicités du cadre qui les a permis d’échanger et de partager avec GRPC sur toutes les questions relatives au processus de paix en Casamance.

A l’entame des travaux le coordonnateur du GRPC est revenu largement sur les différentes actions que le groupe a menées, le rôle qu’il joue et les résultats enregistrés dans la recherche de la paix. Des résultats qui ont permis d’aboutir à l’accalmie qui prévaut depuis un certain temps. Un travail salué par les jeunes hérité du conflit qui en ont payé un lourd tribut. Par la voix du président du conseil régional de la jeunesse, Mamadou Talibé Diallo, Ils ont donné leur point de vue sur la question avant de dire tout leur engagement à travailler en étroite collaboration avec le GRPC pour le retour définitif de la paix en Casamance. « Nous sommes nés et grandis dans ce conflit mais nous ne souhaitons pas voir nos enfants grandir dans ce conflit », a laissé entendre M. Diallo. Les jeunes de Ziguinchor. Ils ont crié leur râle de bol de ce conflit qui durée plus de trois décennies et se disent prendre le bâton de pèlerin pour prêcher même dans le maquis pour le retour définitif de la paix en Casamance.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU/ ZIG