Le Professeur Titulaire des Universités d’Études africaines du CAMES, Aliou Sow est l’invité de l’émission Face2Face de la RFM animée par la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang. Il est invité à plusieurs titres et rangs. Aliou Sow est Haut Conseiller Territorial et Président de la Première Commission du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), la quatrième institution constitutionnelle du Sénégal. Il est aussi Président du Mouvement des Patriotes pour le Développement (MPD/LIGGEEY), ancien membre du Parti démocratique sénégalais (PDS), ancien Ministre sous Wade et ancien Député libéral.

Aliou Sow sur…le statut particulier de la Ville de Dakar

« Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales est une institution qui a travaillé sur l’équité territoriale dans 14 régions du Sénégal mais les gens ont seulement pris la ville de Dakar. En réalité on en discute en plénière avant de donner les conclusions au dialogue national. On a fait une tournée nationale pour recueillir les avis de tout le monde. Les opposants sont allés trop vite en besogne en parlant du statut spécial de Dakar. Si on prend le cas de Dakar qui est particulier dans ce pays. Le budget de la ville de Dakar est de plusieurs milliards mais beaucoup de secteurs comme les ordures et l’électricité sont gérés par l’état central.

Il fait penser à des solutions durables. Ce n’est pas nouveau car Maitre Doudou Ndoye avait parlé de cela depuis longtemps. Ce qui se passe à Abidjan, Kigali, Lagos est valable aussi SÉNÉGAL.

Ce sont les populations qui ont la légitimité de choisir leur dirigeant. L’appellation peut changer mais il n y a rien à mettre sous la dent dans cette situation. Nous sommes ouverts à toute proposition allant dans le sens de trouver des solutions.

Le président Macky Sall a beaucoup de considération quand il vous confie une mission. Nous avons fait de l’auto-saisine pour apporter une solution au président. Sur le cas de Dakar, c’est la commission qui a choisi sur plusieurs points le cas de la ville de Dakar. »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn