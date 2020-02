Aliou Sow sur le statut de Dakar: « Macky n’a rien comploté »

Le Professeur Titulaire des Universités d’Études africaines du CAMES, Aliou Sow est l’invité de l’émission Face2Face de la RFM animée par la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang. Il est invité à plusieurs titres et rangs. Aliou Sow est Haut Conseiller Territorial et Président de la Première Commission du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), la quatrième institution constitutionnelle du Sénégal. Il est aussi Président du Mouvement des Patriotes pour le Développement (MPD/LIGGEEY), ancien membre du Parti démocratique sénégalais (PDS), ancien Ministre sous Wade et ancien Député libéral.

« Macky Sall a-t-il commandité ou imposé le débat sur le statut particulier de la ville de Dakar au HCCT » demande Aïssatou Diop Fall

« Quand j’ai entendu des gens parler en accusant d’honnêtes citoyens je pense qu’ils sont de mauvaise foi.

Si vous allez dans le Saloum, les femmes disent qu’une bonne épouse doit marcher en plein jour et qu’une mauvaise femme marche la nuit sous les aboiements des chiens. Juste pour dire que le président Macky Sall n’est pas dans des postures de combines. Ma démarche et ma position m’interdisent de marcher dans des combines. Il me voue une considération qui a trait à mon parcours et mon rang d’ancien ministre et ancien député. Macky Sall ne marche pas dans la combine. Quand il voulait supprimer la primature, il n’est pas allé par quatre chemins. Il l’a dit en plein jour à tous les Sénégalais ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn