Aliou Sow: « Il ne faut pas accuser Macky Sall sur… »

Le Professeur Titulaire des Universités d’Études africaines du CAMES, Aliou Sow est l’invité de l’émission Face2Face de la RFM animée par la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang. Il est invité à plusieurs titres et rangs. Aliou Sow est Haut Conseiller Territorial et Président de la Première Commission du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), la quatrième institution constitutionnelle du Sénégal. Il est aussi Président du Mouvement des Patriotes pour le Développement (MPD/LIGGEEY), ancien membre du Parti démocratique sénégalais (PDS), ancien Ministre sous Wade et ancien Député libéral.

« L’opposition accuse Macky Sall d’être derrière cette proposition »

« Il ne faut pas accuser le président Macky Sall. Sur l’éclairage public, cela ne date pas du temps du Président Macky Sall alors que je gérais le département des Collectivités locales. J’ai discuté avec le Ministre Samuel Sarr et le président Abdoulaye Wade avait proposé de payer les factures d’électricité des mairies quand on a voulu couper leur courant. L’état a la possibilité d’adresser une correspondance à un maire pour lui dire que sa collectivité est sale. Et par conséquent il peut destituer un Maire pour manquement à une obligation de nettoyer une ville. Dakar est plus propre actuellement à cause de la bonne gestion des ordures ménagères avec la création de l’Ucg.

Quelle qu’en soit l’appellation de la structure qui doit gérer le nouveau statut de la ville de Dakar, l’essentiel est de répondre positivement et activement aux besoins des populations. » dixit Aliou Sow

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn