Aliou Sow sur le statut de Dakar, tacle…Abdou Mbow

Le Professeur Titulaire des Universités d’Études africaines du CAMES, Aliou Sow est l’invité de l’émission Face2Face de la RFM animée par la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang. Il est invité à plusieurs titres et rangs. Aliou Sow est Haut Conseiller Territorial et Président de la Première Commission du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), la quatrième institution constitutionnelle du Sénégal. Il est aussi Président du Mouvement des Patriotes pour le Développement (MPD/LIGGEEY), ancien membre du Parti démocratique sénégalais (PDS), ancien Ministre sous Wade et ancien Député libéral.

Sur le Statut particulier de Dakar, Aïssatou Diop Niang reviens sur le refus du porte-parole adjoint de l’APR, Abdou Mbow qui rejette totalement le statut particulier de Dakar…

Aliou Sow tacle Abdou Mbow : « il n’y a de porte à faux dans notre démarche car le dialogue est en train de travailler sur cela. Il faut renforcer les pouvoirs d’une collectivité. Seul l’état a le droit d’accompagner les collectivités. Si on vous donne la dépense que tu gères, c’est différent de quelqu’un qui t’apporte de quoi manger. Seule la politique peut créer la confusion dans la gestion d’une collectivité. Le porte-parole adjoint de l’Apr a parlé en son nom propre, mais pas son parti. Il y a des sommités au sein du Hcct. On n’a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Mais si une tierce personne se lève pour nous donner des leçons, là, ça ne marche pas. Un régime, un état et une mouvance peuvent parler le même langage. S’ils persistent dans cet élan, je saisirai à qui de droit. Je suis plus âgé que le député Abdou Mbow »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn