Ousmane Tanor Dieng vu par…Abdoulaye Mamadou Guissé

Demain le parti socialiste sénégalais célèbre le premier hommage posthume du premier secrétaire.

Dans son célèbre poème « Noces célestes pour Sedar » , le poète et non moins fils spirituel de Senghor déclamait, je le cite : » Les oiseaux sont venus nombreux sur la marche de la piscine vendre leurs nostalgies au silence des étoiles. Ils ne chantent plus depuis que l’enfant de Joal courtise loin .. » fin de citation.

En parcourant ces vers destinés à un poète par un poète, d’un fils à son maître, mes pensées pieuses ont séjourné dans le colossal héritage que le premier secrétaire du parti socialiste a légué aux générations futures.

Pour Rappel, Ousmane Tanor Dieng a été et restera un homme d’État qui n’a jamais mis des gradins à la place des cimaises.

Il a rejoint dans le champs du socialisme chargé d’histoire des panafricanistes qui ont très tôt compris que l’être humain n’est pas une abstraction inhérente à l’echelle de l’individu isolé. Ousmane Tanor Dieng incarnait l’état dans l’ensemble de ses rapports sociaux.

Le Premier Secrétaire du PS Monsieur Ousmane Tanor Dieng avait le sens de la définition de l’ expression État qui n’avait d’autre désignations que le contexte historique , la théorisation d’un socialisme africain, les pratiques politiques, léguées par le père fondateur Léopold Sedar Senghor .

Le poète Immortel et Président Léopold Sedar Senghor avait deja mentionné Ousmane Tanor Dieng dans le cahier des dirigeants politiques et non moins hommes d’État africains qui marqueraient l’histoire, notamment les présidents Ahmed Sékou Touré en Guinée, Julius Nyerere en Tanzanie, Kenneth Kaunda en Zambie, et Kwame Nkrumah au Ghana, ainsi que le leader indépendantiste Amílcar Cabral en Guinée-Bissau.

Demain dans l’antre de la maison du Parti socialiste, la république célébrera l’Etat.

Si la musique a son Mozart, la peinture son Leonard de Vinci, l’Etat a désormais son Ousmane Tanor Dieng.

Désormais rien ne sera plus comme avant. Repose en paix Premier Secrétaire Ousmane Tanor Dieng.

Vive l’Etat,

Vive la République,

Vive le Sénégal.

Le Président Abdoulaye Mamadou Guissé secrétaire général National du parti politique MCSS FULLA AK FAYDA.