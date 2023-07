Production horticole : La mangue sénégalaise est parmi les meilleures du monde

Dans le cadre de la contribution à l’effort agricole pour la souveraineté alimentaire, la Fondation Origine Sénégal-Fruits et légumes, dirigée par l’administrateur général M. Papa Amadou Sidibé, vient de mettre à disposition des consommateurs et des exportations horticoles, (mangue), une production de qualité. Ce qui prouve à suffisance que, seul le travail paie et qu’au delà, l’objectif de la souveraineté alimentaire demeure réaliste et réalisable.

L’espoir est permis avec le Ministre Aly Ngouille Ndiaye d’arriver à une agriculture moteur de notre croissance économique. L’horticulture (mangue) contribue à une alimentation saine durable et compétitive respectant tous les standards.

Pour arriver à ces résultats de la Fondation plusieurs facteurs sont entrés entre en jeu, comme la protection phytosanitaire, le respect des itinéraires techniques et la protection contre la longue des fruits. Dans ce sillage, le Ministère de tutelle a mobilisé plus de 2.750.000.000 pour protéger toutes nos cultures ou spéculations contre ces parasites et autres types de ravageurs.