Ibrahima Ndiaye : «Assome Diatta et BBY c’est fini depuis longtemps»

La sortie de l’ancienne Ministre du commerce annonçant la fin de son compagnonnage politique avec le président Macky Sall continue de faire couler beaucoup d’eau et de salive. Ainsi, Ibrahima Ndiaye, responsable politique APR de Keur Massar recadre Assome Diatta et considère sa sortie comme un non evenement

«Suite à l’annonce de la demission de l’ex ministre du commerce Aminata Assome Diatta de la coalition BBY, le leader du Departement de keur Massar et directeur commercial de la lonase monte aux créneaux et considère l’annonce de la candidate déchue aux dernière élections locales de keur massar Nord comme un non evenement.

Le jeune leader de bby dans le departement de keur Massar rappelle aussi que l’ex ministre a gelé ses activités politiques au sein de la coalition benobak Yakar depuis longtemps.

Ainsi il réaffirme son engagement et sa loyauté indéfectible aux côtés du président Macky Sall».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn