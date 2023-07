Macky a trouvé son candidat pour 2024…il s’agit de

Benno Bokk Yaakaar sera bel et bien de la partie. Même si le président Macky Sall n’ira pas à l’élection présidentielle de 2024, la mouvance présidentielle tient son champion. Et sans grande surprise, le choix du chef de l’Etat s’est porté sur la personne de l’un de ses plus fidèles lieutenants au sein de l’Alliance Pour la République (APR). Sauf changement de dernière minute, cet homme sera le «champion» qui va conduire les troupes de Benno dans la course de 2024.

Lundi dernier, le Président Macky Sall, patron de la majorité, a reçu ses alliés de Benno Bokk Yaakaar pour s’expliquer de son retrait de la course pour la prochaine présidentielle. Mais aussi désigner un dauphin. Selon une source de Xibaaru, c’est après des débats houleux que le président a pris sa décision. Mais comme c’était au chef de l’Etat que le dernier mot revenait, il a préféré gardé le suspens. Normalement c’est ce vendredi que la décision va tomber.

Selon des indiscrétions, Macky a déjà choisi celui à qui il va remettre les rênes. Toutes ses rencontres qu’il a entreprises, c’est uniquement dans le but de fédérer les forces de Benno autour de cette personne. Ainsi, Macky va choisir un technocrate pour porter la destinée de Benno Bokk Yaakaar. Amadou Ba sera sans doute celui que le chef de l’Etat va choisir pour parachever ce qu’il a entrepris depuis 2012. L’actuel Premier ministre a toutes les chances de son côté.

Il sera surprenant de voir Macky Sall choisir un autre «champion» que Amadou Ba. Une source bien renseignée de Xibaaru révèle qu’une partie de l’opposition avait même fait un sondage pour savoir qui serait apte à mener la mouvance présidentielle si Macky se retirait. Et sans surprise c’est le nom de l’ancien ministre des Affaires étrangères qui a pris les devants. Amadou Ba est arrivé premier devant ses autres camarades de coalition.

Pour les sénégalais, le premier ministre a cette capacité à fédérer toutes les forces de Benno. Hormis deux pelés et trois tondus, la majorité de Benno est d’accord pour que Macky parraine Amadou Ba. Tout autre profil pris sera dans l’incapacité d’avoir cette union dont la mouvance présidentielle a besoin pour faire face à une opposition bien outillée et prête à tout pour déboulonner le «système».

Politiquement, Amadou Ba a tout l’arsenal qu’il faut pour faire face à l’opposition radicale. Si Sonko arrive à valider sa candidature, il aura devant lui un gros morceau dont il ne pourra pas se débarrasser facilement. Car lui et Amadou Ba on partagé une autre vie. Donc s’il y’a quelqu’un qui le connaît très bien et qui sait comment l’abattre c’est bien le l’homme fort des Parcelles. Mais pour cela il faut déjà qu’il soit choisi par le locataire du Palais.

Même si Amadou Ba est le «champion» par défaut de Benno Bokk Yakaar, la donne peut changer au dernier moment. Macky Sall est connu pour n’en faire qu’à sa tête. L’épisode Aminata Touré est une grande leçon pour tous les alliés du président. Désormais, ils savent qu’ils peuvent être débarqué dans les dernières minutes de jeu.

Amadou Ba…un homme d’Etat avec un cv riche

Amadou Ba a été Directeur des Impôts (2004), puis Directeur général des Impôts et Domaines (2006), Ministre de l’Economie et des Finances (2013), Ministre de l’Economie, des Finances, du Plan et du Budget, puis ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (2019-2020). C’est en 1980 qu’il a obtenu son baccalauréat technique de gestion. Ensuite il décroche une maîtrise en Sciences économiques, option Gestion des Entreprises et un Brevet de l’Ecole nationale d’Administration et de magistrature (ENAM), en section Impôts et Domaines.

Il démarre sa carrière professionnelle en 1989 à Diourbel, comme inspecteur stagiaire. Par la suite, il est fait inspecteur Chef du premier secteur de Taxe sur la valeur ajoutée à la Direction générale des Impôts et domaines (DGID) à Dakar. Amadou Ba a suivi deux stages de perfectionnement, en 1991, le premier à l’Institut international d’Administration Publique de Paris et le second à Baltimore. Il a également été chef d’inspection et délégué commissaire contrôleur des Assurances à la Direction des Assurances, de 1992 à 1994.

