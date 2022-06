Programme 100.000 logements : Les premiers acquéreurs sur site (images)

Le programme 100.000 logements initié par le président de la République prend plus que jamais forme. En effet, les premières maisons réalisées sur le site des résidences du Lac Rose, à Bambilor, par la société 2SI sont achevées et disponibles.

Ainsi, un premier lot d’acquéreurs a effectué une visite des villas, grâce au Fonds pour l’habitat social (FHS) du ministère de L’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.

Ousmane Wade et son équipe, accompagnés de leurs partenaires que sont la SAFRU, la BHS et le FONGIP et le sous-préfet de Sangalkam, entre autres, ont fait découvrir à une centaine de sénégalais qui s’étaient inscrits, et dont les dossiers sont éligibles, ces logements de standing social (2 chambres, 1 salon, salles d’eau, cuisine et cours arrière).

Des acquéreurs très satisfaits qui n’ont pas pu cacher leur joie de bénéficier de ces logements et qui ont exprimé leur gratitude au Président de la République qui leur a permis de devenir propriétaire de leur maison pour seulement 12 millions de francs CFA payables sur plusieurs années à des conditions très avantageuses.

Ils ont du reste tous signer leur acte d’acquisition et vont pouvoir sous peu entrer en pleine possession de leur logement.

Voici les images :