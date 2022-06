Le responsable politique de l’Alliance pour la République (Apr), Ahmad Suzanne Camara, appelle clairement à tuer l’opposant politique Ousmane Sonko.

Dans une courte vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, il déclare: « Tant qu’Ousmane Sonko vivra, il n’y aura pas de paix au Sénégal, il doit être exécuté, parce que c’est un adepte de la violence. Il doit être tué ».

Revenant sur la manifestation qui était revue ce mercredi 8 juin, M. Camara dévoile le « plan » de Yewwi Askan Wi.

« Demain (aujourd’hui), à l’issue de leur rassemblement, ou bien au moment où ils le sentiront, Ousmane Sonko et ses camarades comptent aller déloger le président Macky Sall au palais ou chez lui a Mermoz », a-t-il ajouté. Et de hausser le ton: « Moi Amath Suzanne Camara, je ne me cache pas, je suis prêt à mourir pour le président Macky Sall et pour la République du Sénégal », lit-on sur Seneweb.