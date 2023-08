Projet d’intensification de l’agriculture dans les Niayes : Plus d’un milliard de francs aux bénéficiaires

Le Ministre Aly Ngouille Ndiaye a présidé la cérémonie officielle puis a procédé à la remise de chèques aux bénéfices des sous-projets, des champs école de démonstration, des unités de transformation et des coopératives du PIESAN (projet d’intensification Eco soutenable de l’Agriculture dans les Niayes). Un montant de 1.012.000.000 F CFA est alloué.

Le PIESAN a octroyé, accompagné et financé à 222 sous projets des montants qui dépassent le milliard de francs CFA. 10 sociétés coopératives subventionnées pour les tracteurs, 5 sociétés plans d’actions 4 unités de transformation pour des GIE et 6 champs écoles de démonstration.

Une belle occasion qui va permettre aux bénéficiaires de booster leurs activités et de lutter contre le sous emploi et l’émigration clandestine.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn