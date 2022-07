Propos de Sonko : un conseiller municipal de Kaolack descend Seybani Sougou

Seybani SOUGOU, vous êtes tout simplement malhonnête.

Dans une tribune récemment signée par Monsieur Seybani SOUGOU, il y nie honteusement le fait que Monsieur Ousmane SONKO ait fait référence à une ethnie en parlant d’un « désamour » hypothétique du Président Macky SALL vis-à-vis de la Casamance. En effet, répondant à Madame Aminata TOURE à propos de sa réaction suite aux propos irresponsables de Monsieur Ousmane SONKO, le petit Seybani SOUGOU au piètre CV est pris en flagrant délit de justification mensongère.

Il s’est même permis de traiter nos journalistes d’incultes et de passoires alors que c’est lui-même qui veut se jouer de notre intelligence par le mensonge et la manipulation.

Qui n’a pas entendu Ousmane SONKO dire clairement, dans un extrait vidéo d’une minute, que « Macky SALL a un problème avec la Casamance et les casamançais…et qu’il stigmatise spécialement ceux qui ont un nom à [consonance] diola… » ? La mention des diolas dans ce discours de la honte n’est-il pas une forme « d’ethnicisme », Monsieur SOUGOU ?

En tout cas, dans cette affaire, s’il y a quelqu’un qui verse dans le colmatage, l’amalgame, la manipulation odieuse et énonce des contrevérités nauséabondes, c’est bien vous et le leader irresponsable que vous essayez de défendre piètrement.

Mais hélas, cela ne nous surprend guère. Vous êtes un habitué des faits. Dans vos analyses juridiques libertaires et perverties par une malhonnêteté intellectuelle débordante, vous nous avez toujours servi des interprétations en total déphasage avec notre droit positif.

Monsieur SOUGOU, soyez plus honnêtes dans vos futurs papiers parce que la manipulation ne passera plus. Et D’ailleurs, vous y gagnerez beaucoup en crédibilité. En plus Dieu vous le rendra !

Doudou Diop MBOUP

Conseiller municipal dans la Commune de Kaolack Coordonnateur du Mouvement Jeunesse pour la Renaissance de Kaolack (JRK)