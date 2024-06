PS : Birahim Camara dénonce la politique du « secrétaire général intérimaire »

Les jeunesses féminines des cent trente huit coordinations ont reçu la somme globale de 500 000 f de la présidente du HCCT et ci-devant secrétaire général intérimaire en pérennisation du parti socialiste . Soit 3600 f par coordination.

Combien ont reçu les mouvements nationaux du troisième âge, des jeunesses masculines, des handicapés physiques ?

Voilà la politique de notre secrétaire général intérimaire en pérennisation pour remettre le parti socialiste non pas sur les rails de la reconquête du pouvoir mais sur la rampe de sa disparition.

Cette méthode est la parfaite illustration du développement du militantisme alimentaire mis en place depuis le décès de Ousmane Tanor Dieng qui révèle le manque de vision et l’incapacité de Aminata Mbengue Ndiaye à trouver des voies et des moyens de rendre attrayant et conquérant le parti socialiste.

Son geste est immoral, amoral, frustrant et humiliant pour les jeunesses socialistes de l’ intérieur comme de l’extérieur qui , par fidélité, loyauté et conviction croient encore aux valeurs , à l’histoire , à l’identité et aux idéaux socialistes.

Il est temps qu’elle revienne à la raison en acceptant qu’elle n’a plus les moyens politiques pour répondre aux exigences des militants du parti socialiste .

Son magistère est synonyme de défaites et d’échecs électoraux qui rapetissent la représentativité du parti tant sur le plan local que sur le plan national.

Si le parti socialiste est devenu l’ombre de lui même, c’est que sa direction a fait les mauvais choix en restant dans la défunte coalition BBY, en refusant de présenter à la dernière présidentielle un candidat issu de ses propres rangs , de responsabiliser sa jeunesse , de convoquer un congrès extraordinaire et d’encourager les retrouvailles socialistes.

C’est pourquoi de partout des voix discordantes rejettent, contestent et fustigent les violations statutaires et réglementaires qui fondent la culpabilité de la secrétaire générale intérimaire en pérennisation et d’un groupuscule entretenu de manière ni musulmane ni catholique.

Ainsi Aminata Mbengue Ndiaye doit comprendre qu’elle n’a ni la légitimité ni la légalité de continuer à exercer le mandat expiré le de son prédécesseur, Ousmane Tanor Dieng .

Par conséquent tous ses actes sont nuls et les militants sont décidés, par les moyens légaux , à ne ménager aucun effort pour extirper le parti socialiste de ses mains fragilisées par le temps , la santé et l’incurie politique.

Ils ne reculeront devant rien ni personne pour éviter au parti socialiste sa disparition de l’échiquier politique sénégalais et africain .

Birahim Camara