PS : L’IRAS revient à la charge et invite la gauche à se mobiliser

Un étudiant en première année de droit est en capacité de démontrer l’illégalité et l’illegitimite de toutes les instances et toutes les décisions présentes et futures du parti socialiste dans les conditions actuelles.

Il faut être frappé de cécité pour proposer des sanctions contre les membres de l’IRAS soucieux du seul devenir du parti socialiste dont les actes sont depuis trois ans contraires à la loi républicaine portant sur les associations.

La durée du mandat du secrétaire général et des instances élues du parti etant de quatre ans , toute décision prise par les autorités actuelles du parti dévient , de facto, nulle et de nul effet.

Le dernier congrès date de 2014 et aucune mesure n’est prise pour pérenniser la suppléance au poste de secrétaire général depuis le décès de feu Ousmane Tanor Dieng.

C’est à se poser des questions sur le niveau de maîtrise et le degre de compréhension et de maturité politique de ces hableurs en manque d’inspiration portant sur le sens de la légalité et de la légitimité dans une association légalement constituée.

Sans perte de temps, nous les renvoyons à l’article 30- 3 du règlement intérieur du parti socialiste qui définit la nature et les modalités d’application des sanctions allant de l’avertissement à l’exclusion.

L’IRAS persiste et signe :

1 Le retrait de la coalition BBY qui a fini de réduire la représentativité politique du parti socialiste dans toutes les couches socio-professionnelles du Sénégal .

2 Le respect de la constitution de 2001 dont l’article 27 limite le nombre de mandats présidentiels consécutifs à deux.

Cette disposition , toujours en vigueur , est renforcée par l’alinéa 7 de l’article 103 sous forme de clause d’éternité .

3 Enfin une candidature socialiste en 2024 ne souffrant d’aucune ambiguïté s’imposera d’elle-même.

Peu importe d’où elle viendra .

L’IRAS ne se focalise pas sur celle de Khalifa Ababacar Sall qui , au demeurant, n’a rien perdu de son identité et de ses valeurs socialistes .

Une exclusion non notifiée ou pendante devant la justice ne peut entraîner aucune perte de droits.

C’est pourquoi l’IRAS invite toute la gauche plurielle à se mobiliser pour mettre fin l’ire populaire , aux hausses vertigineuses des prix et services , au désespoir des jeunes et des travailleurs et surtout aux multiples scandales économiques, sociaux et institutionnels qui menacent la stabilité, la justice, la démocratie de notre nation.

La protection de nos confréries, face aux attaques injustifiées venant de toute part , est à garantir et à renforcer pour mieux préserver nos valeurs morales et culturelles spécifiques.

Nul ne peut contester les attaques contre nos guides religieux entreprises à partir de l’extérieur par des forces occultes porteuses de dépravation de nos mœurs avec le soutien de certains politiciens nationaux en voie d’égarement.

Considérant la pertinence des conclusions des Assises Nationales plus que jamais d’actualité, l’IRAS lance un pressant appel à l’unité et au rassemblement de tous les socialistes sénégalais de l’intérieur et des diasporas autour d’une candidature socialiste à la présidentielle de 2024.

Ignorer cet appel , c’est continuer à avaliser et à cautionner les atteintes aux libertés individuelles et collectives en régression dans notre pays.

Comité Exécutif de l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes (IRAS)