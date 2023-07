PS : Serigne Mbaye Thiam plébiscité pour prendre la relève

Mohamed Mbougar Sarr , dans la plus secrète mémoire des hommes, comme s’il cherchait à défendre l’auteur du devoir de violence faussement accusé de plagiat par la France littéraire oublieuse , jalouse , honteuse et raciste , définit » le hasard comme un destin ignoré et écrit à l’encre invisible « . Il continua : » tout est accompli et à accomplir ».

Mais le destin de Serigne Mbaye Thiam est visible et connu tant par ses qualités humaines faites de générosité et de tolérance que par ses compétences intellectuelles et professionnelles qui font de lui un homme d’état accompli et un président de la république à accomplir.

Son parcours académique ,sa dimension intellectuelle et son aura politique apprise et assimilée aux côtés de feu Ousmane Tanor Dieng dépasse et les frontières du parti socialiste et du Sénégal pour inonder le concert international.

Serigne Mbaye Thiam est le mieux indiqué pour hisser les couleurs du parti socialiste vers le sommet. C’est une évidence indéniable que ne doivent pas ignorer les militants contempteurs du parti socialiste en particulier et toute la gauche sénégalaise en général que Serigne Mbaye Thiam ambitionne de rassembler ou réunir pour la reconquête du pouvoir.

Ainsi il urge de tenir un congrès extraordinaire prévu par les textes et réclamé par la base pour confier le destin du parti socialiste à Serigne Mbaye Thiam .

La secrétaire générale intérimaire prisonnière de laudateurs jamais rassasiés doit se débarrasser de toute suffisance et de de tout orgueil pour répondre à l’appel lancé à partir de Diass :

Doundeul PS-TAARAL PS synonyme de détermination des militants socialistes à changer de cap , de capitaine et d’équipage pour un destin nouveau à bâtir dans ou hors de la coalition BBY inapaisable sans Macky Sall .

Il s’agit , ici et maintenant , pour le parti socialiste de rompre les amarres , de prendre sa liberté et d’exercer la plénitude de son identité et de ses valeurs.

En effet , nul n’ignore que le parti socialiste est entrain d’écrire la page la plus sombre de son histoire avec un intérim ou une suppléance illégale et illégitime.

L’obsolescence de ses textes compromet son organisation et son fonctionnement , réduit l’espoir de sa jeunesse et accélère la chute de sa représentativité locale et nationale .

Or La chanson des nonagénaires aux commandes est devenue cacophonique avec l’anarchie constatée dans toutes les instances du parti socialiste.

De la base au sommet, l’on veut faire croire que le parti socialiste est mieux structuré ou organisé que les trois cents autres de l’ échiquier politique . Il n’en est rien.

Le non respect des calendriers du Secrétariat Exécutif National, du Bureau politique , du Comité Central , de l’Ecole du parti , des mouvements intégrés et affiliés prouve sa descente aux enfers.

C’est mettre fin à ce désordre que le parti socialiste a besoin de Serigne Mbaye Thiam.

Birahim Camara