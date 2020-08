Putsch au Mali : Alioune Tine réclame la libération d’IBK et le rétablissement de l’Etat de droit

Alioune Tine demande aux responsables du putsch au Mali de libérer le Président Ibrahim Boubacar Keïta et sa famille, rétablir l’Etat de droit et respecter les droits de l’homme. L’expert indépendant des Nations Unies aussi appeler les putschistes à protéger leur intégrité physique. « J’appelle les membres du Comité national pour le salut du peuple (Cnsp) à mettre immédiatement fin à cette détention illégale », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

L’expert onusien a également appelé « toutes les autorités maliennes à respecter scrupuleusement les droits de l’homme et les libertés fondamentales, à transférer le pouvoir aux civils dès que possible, à rétablir l’État de droit et à assurer la protection des biens et des personnes ».