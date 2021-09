Putsch en Guinée : les anciens dignitaires interdits de sortir du pays

Dans une brève allocution, le colonel Mamady Doumbouya a donné la grande ligne de ce qui va être fait dans les prochains jours. Les anciens dignitaires sont interdits de sortir le pays pendant la transition et ils doivent déposer immédiatement leurs documents de voyage et leurs véhicules de fonction. Actuellement (12h40), ces anciens dignitaires sont dans une salle gardée par les militaires.

Voici l’intégralité du discours du colonel Doumbouya :

« On ne fera pas de cours d’histoire aujourd’hui Le peuple de Guinée a souffert du comportement peu honorable de ceux qu’on appelle ses élites. Nous nous sommes retrouvés devant une situation d’injustice, de clientélisme, de népotisme, la privation des libertés individuelles et collectives étaient monnaies courantes. Le mal le plus profond aujourd’hui, est la méfiance des citoyens observée envers les autres. Les politiques ont fragilisé le tissu social. Pour éviter que le pays ne tombe dans le gouffre, nous Comité National pour le Rassemblement et le Développement (CNRD) avons pris nos responsabilités comme tout soldat républicain. Nous voulons placer la transition qui s’ouvre sous le signe de l’espérance et d’une Guinée nouvelle réconciliée avec elle-même, avec tous les fils du pays. Cela sera possible avec la collaboration et l’aide de tous. À la fin de cette phase transitoire, nous poserons ensemble, les bases d’une nouvelle ère en matière de gouvernance, de sécurité et de développement économique. Nous voulons rassurer tout le monde qu’il n’y aura aucun esprit de haine, ni de vengeance. Il faut dire qu’il n’y aura pas de chasse aux sorcières mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu’à la mise en place du prochain gouvernement.