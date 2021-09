Les Juristes Africains demandent aux militaires de respecter les règles de transition

L’Association des juristes africains (AJA),

-fidèle à sa mission de promotion de l’Etat de droit en Afrique ;

-soucieuse du maintien de la paix, de la souveraineté et de la cohésion sociale au sein des Etats africains, indispensables à la mise en œuvre des actions de développement au profit des populations ;

Tient à rappeler solennellement,

-d’une part, le respect de la Constitution, des lois électorales ainsi que des principes fondamentaux de l’ Etat de droit, notamment, le respect de la souveraineté et l’autodétermination des peuples ;

-et d’autre part la nécessité de l’organisation d’élections libres et transparentes sous le contrôle de la communauté internationale notamment de la CEDEAO et de Union Africaine.

L’Association des juristes Africains,

-Regrette la situation en cours en Guinée qui a connu plusieurs tentatives de coups d’Etat et demande aux nouvelles autorités de respecter les règles de transition politique pour aboutir à une transition démocratique.

-Demande au nouveau Comité national de rassemblement et de développement d’assurer la sécurité des Guinéens, de préparer des reformes institutionnelles adaptées et d’éviter les troubles.

L’Association des Juristes Africains:

Demande aux pays africains d’étudier ces nouvelles tendances a la « déconstitutionnalisation » des Etats dans la sous-région. pour non seulement respecter et faire respecter les droits civils et politiques, ainsi que ceux des populations souvent menacées par la crise persistante qui menace aujourd’hui la stabilité te l ‘Etat-Nation un peu partout en Afrique et dans le reste du monde et enfin d’assurer la bonne gouvernance et le fonctionnement normal des institutions républicaines , en particulier de la Justice qui est la « pierre d’attente des citoyens» .

L’Association des Juristes Africains reste quand même vigilante quant au processus militaire en cours en Guinée.

Fait à Dakar le 06 SEPTEMBRE 2021

Le bureau international