Décidément entre Macky Sall et Idrissa Seck les relations se portent à merveille. Et notre Kirikou National ne manque jamais l’occasion de montrer qu’entre lui et le Chef de l’Etat c’est du « mburook soow ». Et hier, lors de la remise du prix de la Recherche du Cames, il l’a de nouveau démontré.

En effet, Idy a joué les troubadours tout le long de la cérémonie. Il ne faisait qu’applaudir et danser devant le Président Sall. Regardez…