Journée macabre avec 3 accidents qui ont fait 10 morts : La route a encore tué hier avec un accident terrible intervenu à Kaléane en Casamance qui a ému les sénégalais. Un camion a littéralement écrasé un taxi « 7 places » et fait 7 morts dont des enfants. Choquée et émue par ce drame, l’ancienne ministre Angelique Manga, en pleurs, a supplié les autorités à prendre des mesures concrètes et aussi tenir les assises de la sécurité routière. Un autre accident sur la route de Louga a fait hier 2 morts et 60 blessés. A Passy, une collision a fait hier soir un mort et 15 blessés entre « une 7 places », un minibus et une charrette