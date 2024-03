Quel est votre problème avec Karim Wade ? (Par Saa Kadior) 

On nous demande de souffrir en silence, on veut nous exiger de subir une flagrante injustice sans broncher. Les hypocrites bavards et mesquins veulent noyer le deal du siècle pour les beaux yeux d’un bailleur voleur mais généreux. Les traîtres veulent nous imposer des élections à tout prix, prétextant la fin du mandat présidentiel du 2 avril.

Sans sourciller, on veut nous imposer d’écouter des audios qui incriminent un candidat et des juges qui doivent lire le droit, sans creuser pour situer les responsabilités.Ils veulent que nous nous contentions de 19 candidats débutants, les uns plus inaptes que les autres, pour conduire le Sénégal du pétrole et du gaz.

Ma tristesse est grande devant le sort qu’on veut réserver à notre chère nation. Des candidats de fortune qui mordent sur leur proie, conscients qu’ils ne sont point à la bonne place. Des candidats qui se marient avec d’autres avant même le deuxième tour, démontrant toute la farce qui entoure le processus électoral. Un film de cinéma mal pensé ou tout simplement fantaisistes.

Devant ce cirque peu plaisant et dangereux, le parti ( PDS) qui résiste pour faire jaillir la vérité est traité de tous les noms parce que lui seul peut se vanter d’avoir le candidat apte à diriger ce pays.On semble assister à une coalition contre Karim, cette force tranquille qui subit des complots de tous bords. Savez-vous que devant lui, vous n’avez aucune chance ? mais de grâce laissez les sénégalais choisir librement leur président. Avez vous déjà vendus nos ressources pour des financements de campagne ? La France a-elle peur de Karim pour avoir déjà foutu Bolloré hors du port ? En veut-elle toujours à WADE d’avoir fait retirer les bases françaises ?

En tout état de cause cette obsession d’aller coûte que coûte aux élections en piétinant sur le droit des autres et des lois qui nous régissent n’est point gratuit.J’aimerais qu’on soit plus honnêtes avec nous-mêmes.S’il restait un minimum de dignité aux « Conseil Confusionnel », ils devraient démissionner au lieu de s’armer d’orgueil mal placé.

« L’erreur est humaine mais persister dans l’erreur est DIABOLIQUE ». Le Sénégal ne vous appartient guère et les tonneaux vides d’une certaine opposition alimentaire ne peuvent et ne doivent décider de l’avenir de millions de sénégalais.Une campagne sans saveur, de canards boiteux et brebis galeuses n’est que le reflet d’une sélection malsaine.

Qu’il pleuve ou qu’il neige, qu’on nous taxe de tous les noms, cela n’empêchera pas au PDS et à son candidat Karim Meissa Wade de continuer leur lutte légitime, comprenne qui veut !!!!Ce dont le Sénégal ne mérite pas ce n’est ni plus ni moins que des juges corrompus encore moins, des opposants fainéants qui comptent ramasser le pouvoir sans adversaires dignes de ce noms.

Les jours qui viennent seront déterminants, en attendant, le bateau Sénégal qui navigue en eaux troubles nous tend les bras et chacun à le devoir de le sortir de cette zone de turbulences que sept soi disant « sages »ont consciemment voulu nous plonger.

Vive le Sénégal

Vive le candidat Karim Meissa Wade.

Saa kadior l’infatigable défenseur du peuple