Pour un sursaut républicain : votons Idrissa Seck

Parce qu’il a un profil que nul ne peut valablement contester

Parce qu’il a une expérience sûre dans la gestion des affaires publiques

Parce qu’il a une expertise avérée et incontestable

Parce qu’il a l’expérience politique la plus riche

Parce qu’il a des idées claires et généreuses et qu’il sait où il veut mener le Sénégal

Parce qu’il est capable de fédérer les énergies et de rassembler les compatriotes autour de l’exigence de paix

Parce qu’en temps de crise la république a besoin de ses fils les plus pondérés

Parce qu’en termes de programme, le sien est de loin le plus modernisant et le plus réaliste

Parce qu’en termes d’expérience internationale et de relations, il est au-dessus de tous les autres candidats

Parce que malgré les douloureuses épreuves qu’il a traversées, il n’a jamais mis en danger la république ni abdiqué de ses idées

Parce que même en temps de déroute électorale, il est resté digne et n’a jamais utilisé des armes non-conventionnelles dans les joutes politiques

Parce qu’il est fin connaisseur de la sociologie de notre pays et des enjeux panafricains qui se font toujours plus pressants

Idrissa Seck mérite qu’on lui accorde une chance de mettre à profit son savoir-faire.

Parce qu’au-delà des considérations crypto-personnelles, nul ne peut lui reprocher un crime ou délit susceptible de valoir que le Sénégal le déleste de sa compétence,

Parce qu’il a un patrimoine intellectuel capable d’inspirer le respect partout dans le monde quand il s’agira de traiter d’égal à égal avec les autres nations

Parce qu’il incarne la force de l’abnégation dans la quête lente, périlleuses, difficile, mais joyeuse du pouvoir comme moyen de servir les siens

Parce qu’il a été depuis longtemps condamné avant d’avoir été entendu

Parce qu’il a été toujours victime de sa foi en l’humain

Parce qu’il a toujours foi en la Providence, et est conscient que ce qui dépend de lui, c’est la quête vertueuse et non la réussite assurée

Parce qu’il est un homme politique en bons termes avec pratiquement tous les autres

Parce qu’il n’a jamais été mêlé à de l’irrédentisme violent dans la conquête du pouvoir

Parce qu’il n’a plus rien à prouver en termes de résilience et de courage politique

Parce qu’il a une claire conscience des grandes attentes des Sénégalais

Parce qu’il est capable de parler à tous les Sénégalais, de quelque bord que ce soit sans a priori ni prétention

Parce qu’il a toujours mis en priorité le Sénégal et les sénégalais

Parce qu’il a beaucoup appris de ses succès et de ses erreurs

Parce qu’il a découvert les vertus la patience et du silence rédempteur

Parce qu’il urge de redorer le blason de la république du Sénégal et de protéger ce beau pays de menaces de toutes sortes

Parce qu’il est temps de ne mettre en avant que l’intérêt exclusif du Sénégal

Parce que c’est une priorité que de réconcilier les sénégalais pour préserver la cohésion nationale

Parce qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité dans notre beau pays pour jouir de nos énormes potentialités en réserves de gaz et de pétrole

Idrissa Seck mérite d’être écouté, compris et assisté dans cette odyssée difficile, mais à hauteur d’homme de principe. Le Sénégal mérite d’avoir un Président qui a de l’autorité, de la compassion, de la passion pour le travail et de l’intransigeance pour l’éthique.

Ensemble adoptons le PACTE d’Idy2024 et construisons notre pays dans l’abnégation, l’union des cœurs et la morale du travail bien fait. La république aux républicains, la démocratie au peuple.

Alassane K KITANE, citoyen libre, enseignant, écrivain à Thiès

Abdou Karim FALL, leader du Parti Africain pour la Renaissance et l’Émergence (PARE Suxxali Senegaal)