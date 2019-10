Quels enseignements faut-il tirer du match Sénégal-Brésil ? par Moïse Rampino

Enfin le Sénégal vient de croiser une grande nation du foot. Les Sénégalais n’en demandaient pas moins. Comme quoi ça fait toujours du bien de se frotter aux équipes supposées plus fortes. Il faut tout de même féliciter le sélectionneur Aliou Cissé qui a su tirer son épingle du jeu avec un coaching cohérent. Certes, au début, il a joué avec le frein en main mais a su apporter les correctifs nécessaires en seconde période. Chose qui lui faisait curieusement défaut. Cissé a progressé dans son coaching du moins si l’on se réfère à ce match test. Toutefois, l’équipe traine toujours de graves lacunes dans la construction notamment au niveau du milieu de terrain.

La paire Gana Gueye-Cheikhou Kouyaté a fini de montrer ses limites

Aliou Cissé a certainement pris en compte les critiques formulées à son encontre et a su rectifier le tir en arrêtant de jouer avec 3 milieux défensifs. Pape Aliou Ndiaye est resté scotché sur le banc au début de la partie. Ce fut, cependant, l’un des plus mauvais matches d’Idrissa Gana Gueye en équipe nationale. D’ailleurs, le site Footmercato lui a attribué la plus mauvaise note du match. Gana était dans un mauvais soir où il multipliait coup sur coup mauvaise passe, contrôle raté et pertes de balles à profusion. Mais ce n’est pas de sa faute car elle incombe au sélectionneur qui lui a confié une tâche qui n’est pas la sienne.

Encore une fois, Aliou Cissé doit comprendre que Gana est un récupérateur, un milieu défensif et non un milieu relayeur même si Tuchel lui confie ce rôle au PSG. En début de match avec le pressing haut des Brésiliens, l’équipe du Sénégal avait du mal à sortir le ballon simplement parce ce qu’il manquait une pièce au niveau de notre milieu. Krépin a fait de son mieux et était obligé de descendre très bas pour pouvoir orienter le jeu alors que cela devait être le rôle de Cheikhou Kouyaté. Gana n’ayant pas la technique du sociétaire du FC Bruges multipliait ainsi les erreurs au niveau du milieu. Les Brésiliens, très techniques, ont déroulé sans être inquiétés car nos attaquants étaient sevrés de ballons. D’ailleurs, il a fallu attendre un coup de génie de Mané pour voir le Sénégal recoller au score.

Pour corriger cet impair noté, il faut impérativement fluidifier le milieu de terrain pour permettre à l’équipe de pouvoir sortir proprement le ballon même face un pressing haut de l’adversaire. De ce fait, il va falloir faire descendre Gana Gueye d’un cran et associer à Krépin un autre relayeur plus habile balle au pied. Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté ont des profils identiques et par conséquent ne doivent pas être alignés simultanément. Il nous faut nécessairement un plus au milieu de terrain.

C’est actuellement la seule fausse note de cette équipe. Sidy Sarr, Saivet ou Santy Ngom, qui a disparu des radars, feraient assurément l’affaire. Ainsi, cela nous permettra de pouvoir élaborer correctement mais surtout permettre à nos attaquants de pouvoir toucher le maximum de ballon.

Sadio Mané, de par sa capacité technique, peut dynamiter n’importe quelle défense du monde. Il est en est de même pour le feu follet Ismaila Sarr. En pointe, Habib Diallo a montré de très belles choses. Famara Diédhiou même s’il a scoré a été inexistant tout au long de la première période. Il a fallu attendre la seconde période pour voir enfin le Sénégal se libérer de l’étau Brésilien avec notamment la rentrée de Sidy Sarr qui a su imposer son rythme à ces teigneux Brésiliens.

Moïse Rampino, Eternel Wadiste