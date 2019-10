11 octobre : Réseau Siggil Jigéen élève la jeune fille à Thiès

La Journée internationale de la fille, célébrée chaque année, le 11 octobre est accueilli ce vendredi dans la ville de Thiès. Mme Safiétou Diop, présidente du Réseau Siggil Jigéen, a relevé les défis auxquels font face les jeunes filles sénégalaises, en exhortant les pouvoirs à assurer la santé, l’éducation, entre autres, de cette couche de la population.

Le sous le thème de cette année : « Les filles : une force libre et inarrêtable », la communauté internationale célébrera les réalisations accomplies par, avec et pour les filles depuis l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing.

« L’Afrique a eu une vision prospective en proposant le point sur la petite fille dans sa plateforme et qu’elle (cette petite fille) intègre la plateforme mondiale. L’Afrique a une population très jeune et parmi les jeunes, il y a particulièrement des jeunes filles. Nous avons constaté que tous les défis liés au développement sont des défis qui frappent à double sens la femme et particulièrement la petite fille : c’est la pauvreté, l’analphabétisme, les défis de santé, l’éducation, entre autres », a fait savoir Mme Safiétou Diop, présidente du RSJ.

Elle s’exprimait lors de l’atelier organisé par le Réseau Siggil Jigéen (RSJ) sur le renforcement de capacité des jeunes sur le Leadership et la Gouvernance. Ceci s’inscrit dans le cadre du projet de Renforcement de Compétences de vie courante des jeunes en partenariat avec la Fondation pour une Justice Sociale.

Ce projet qui participe au renforcement des organisations de jeunes et à leur autonomisation a pour objectif principal : « Appuyer les jeunes filles des associations membres du RSJ à être des leaders dans leurs communautés ».