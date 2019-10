Toubab Diop S’attaquer au ministre Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des finances et du budget est une honte pour un sénégalais lambda. Mais on vous comprend c’est juste une manière de trouver une audience avec lui afin de lui soutirer de l’argent.

Toubab Diop est envoyé par des ennemis de l’État pour s’attaquer un homme au service de son pays Moustapha bâ.

Mais peine perdu car ce dernier a la confiance du président , il est compétent, discret et travailleur. Aujourd’hui si on enregistré des succès su le Pse c’est parce que le directeur du budget a bien compris la vision du président mais surtout il a la confiance Des bailleurs de fond.

S’attaquer a une personne qui travaille pour le développement de son pays est une signe de faiblesse et d’ingratitude car le directeur du budget mérite des félicitations et des encouragements vu le travail colossal qu’il est entrain de faire. Dernièrement au méridien devant la jeunesse et le président il a encore montré sa maîtrise des dossiers et savent bien le défendre.

Toubabe Diop soit honnête et reconnait le mérite des autres.

Moustapha cisse

Responsable APR Thiaroye gare