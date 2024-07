Questions écrites : Guy Marius Sagna en colère contre le gouvernement

Le député Guy Marius Sagna est furieux contre certains ministres qui ne daignent pas répondre à ses questions écrites. il cite, à cet effet, le ministre de la Santé et son collègue des infrastructures. Le parlementaire promet de revenir sur cette même attitude qu’il dit noter dans d’autres ministères.

Par ces nombreuses questions écrites qu’il adresse au gouvernement, Guy Marius Sagna dit ne chercher qu’à consolider et renforcer la bonne perspective imprimée le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Mais le gouvernement ne semble pas rendre la pareille au député au point de l’amener à s’égosiller sur l’attitude de certains ministres qui n’ont pas daigné répondre à ses questions.

Il a, à cet effet, ciblé l’attitude du ministre de la Santé et de l’Action sociale. «Il y a un problème dans ces deux ministères. Le ministre des Infrastructures que j’ai interpellé 06 fois au moins sur la situation des travailleurs du FERA qui courent derrière 11 mois d’arriérés de salaire pour certains ne m’a jamais répondu. Et 45 jours avant que le ministère de la Santé et de l’Action sociale ne fasse un communiqué pour parler des troubles au centre Talibou Dabo, j’avais adressé une question écrite à son chef, qui, si elle avait été traitée, aurait pu éviter les troubles en question. J’ai ciblé ces deux ministères mais cela a été noté pour d’autres ministres et j’y reviendrai», fustige le parlementaire qui annonce le dépôt de 35 questions écrites sur la table du gouvernement.

D’ailleurs, il a adressé à nouveau une lettre au ministre de la Santé pour lui rappeler l’absence de réponse à ses questions. «Monsieur le ministre, je vous ai adressé plusieurs questions écrites relatives aux préoccupations de nos concitoyens. Parmi celles-ci, le 30 avril 2024, je vous ai adressé une question écrite relative à la situation du centre Talibou Dabo. Je vous ai adressé deux lettres relatives aux contractuels des établissements publics de santé (EPS) le 18 avril 2024 et le 14 mai 2024. Au moment où j’écris ces lignes, je n’ai reçu aucune réponse de votre part à ces trois questions écrites», a-t-il écrit à Ibrahima Sy rapporte L’As.

Plus loin, il se demande : «Où est passée ma question écrite sur la situation du centre Talibou Dabo ? L’avez-vous reçue? L’avez-vous traitée ? Vos agents l’ont-elle cachée ? Monsieur le ministre, il y a un problème dans votre ministère. Ou certains de vos agents vous cachent et traitent très mal les initiatives parlementaires mais également les demandes d’acteurs du ministère de la Santé et de l’Action sociale comme celles du collectif des agents contractuels des EPS, ou c’est vous-même qui êtes à l’origine de cette situation. Qu’en est-il réellement monsieur le ministre ?»

Le député a adressé une lettre identique au ministre des Infrastructures dans laquelle il a déploré l’absence de réponse à ses questions écrites. «Monsieur le ministre, j’ai adressé à votre gouvernement six (06) questions écrites relatives à la situation des travailleurs du fonds d’entretien routier autonome (FERA). Monsieur le ministre, ces lettres vous ont été adressées depuis plus de mois. Or, le ministre a un mois à partir de la date de réception d’une question écrite d’un député pour y répondre. Monsieur le ministre, ou bien mes questions écrites ne sont jamais entrées dans votre ministère, ou bien elles y sont parvenues mais vous ne les avez jamais vues, ou vous les avez vues mais vous n’y avez jamais répondu, ou vos réponses ne me sont jamais parvenues», a-t-il écrit. Cliquez-ici pour lire l’intégralité des questions écrites de Guy Marius Sagna…