Qui est Antoine Mbengue…le nouveau ministre des Transports aériens ?

Le Sénégal tient son nouveau gouvernement. De nouvelles têtes ont fait leur entrée dans le gouvernement Amadou Ba 2. Antoine Mbengue en fait partie. Il hérite du ministère des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires. Xibaaru vous dit qui est ce nouveau entrant.

Antoine Mbengue est un avocat et membre de l’APR de Montrolland. Il fut le président du collectif des avocats de Macky Sall en 2009 lorsque ce dernier était persécuté par le régime de Wade.

Il est membre de la Société Civile Professionnelle d’Avocats Sow-Seck-Diagne & Associés avec ses collègues, Me Papa Moussa Félix Sow, Me Mamadou Seck et Me Dior Diagne.

Son parcours professionnel

Avocat jouissant d’une expérience professionnelle de 21 années. Il est un ancien auditeur au Centre International de Formation des Avocats Francophones (CIFAF).

Il est aussi ancien auditeur de l’institut international de droit du développement de Rome(IDLO) : (les pratiques juridiques pour le développement des infrastructures : préparation et suivi de projet, négociation internationale, arbitrage international, contrats de construction, bonne gouvernance, partenariats publics-privés, montage financier des projets d’infrastructure, marchés publics).

Ancien auditeur de l’Institut International pour la Recherche de la Paix à Genève (GIPRI). Il était aussi ancien secrétaire de la Conférence du stage.

Le natif de Mont-Rolland est actuellement président d’honneur de la Fédération Africaine des Associations et Unions de Jeunes Avocats (FA-UJA). Et président d’honneur de l’Association des Jeunes Avocats du Sénégal (AJAS), renseigne une source de Xibaaru.