Qui est Me Diaraf Sow (Par Oumar Tamba)

QUI EST ME DIARAF SOW, LE CONSEILLER SPÉCIAL D’ABDOULAYE DAOUDA DIALLO ?

Me Diaraf SOW est un Juriste Consultant

Doctorant en Sciences Politiques diplômé de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Maître en droit public titulaire d’une maîtrise en Administration Publique et diplômé d’un Master 2 en Gouvernance Internationale.

Il a été Professeur de droit et membre de l’administration de l’ENA (École Nationale des Arts) de Dakar puis Assistant juridique principal de Me Ciré Clédor Ly, Avocat international, Meilleur procedurier de l’Afrique et Conseiller Juridique de la Ville de Guédiawaye.

Actuellement Conseiller Technique puis Conseiller Spécial auprès du Président du Conseil Économique Social et Environnemental Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo.

Connu pour ses contributions pertinentes et riches dans les médias et sur les réseaux sociaux, Me Diaraf SOW est le Président du parti libéral et démocratique dénommé Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene (parti ADAE/J) créé depuis 2015 et qui a obtenu son récépissé en 2017.

Il a aussitôt une présence active, parfaite et effective sur le terrain avec des militants convaincus partout à travers le Sénégal et dans la diaspora.

Maître Oumar Tamba, Doctorant en histoire du droit et Coordonnateur du parti ADAE/J à Ziguichor