Qui se cache derrière le DG de la Senelec…?

Qui se cache derrière Biteye, le DG de la senelec ? Je sais qu’ au Cœur du Macky quand on veut se séparer d’un collaborateur bonjour les Salissures…

J’ai vu un cas similaire entre Madické Niang, Ministre de l’Energie et Samuel Sarr (décidément il ne veut pas s’éloigner de notre énergie) directeur de la Senelec mais Abdoulaye Wade en bon républicain avait tranché en faveur de Madické Ministre.

Avec aussitôt Macky Sall ancien Pm et Aminata Tall, Wade avait aussi respecté la hiérarchie. Comment expliquer un Biteye Dg de la Senelec avec des journalistes mercenaires se mettent à attaquer son ministre de tutelle par voie de presse, contestant tout le travail qu’il avait fait jusque-là comme Directeur général sans que personne ne le rappelle à l’ordre ?

Depuis qu’il a été nommé à la tête de la Senelec, ce gars ne fait que remettre en cause le travail de son prédécesseur et ça on veut me faire comprendre que le Président de la République n’est pas au courant.

Comment un simple directeur général peut remettre voire casser un contrat pour être plus précis le contrat de Senelec-Akilee sans pour autant passer par son Ministre de tutelle qui doit à son tour rendre compte au Président de la république ?

Je commence à croire à ce que Biteye crie sur tous les toits « je suis en mission commandité » Je suis désolé mais que les amis et souteneurs de Matar Cissé se préparent cette histoire de Akilee est la porte d’entrée du colosse pour un mortel combat de gladiateur… Toutes personnes à qui on prête des ambitions où qui a le profil d’un présidentiable verra sa tête mise à prix au cœur du Macky à bon entendeur.

Diagne Soya « Dakarois »