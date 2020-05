Covid-19 : Le Sénégal enregistre 89 nouveaux cas positifs…ce Lundi

Le Covid-19 continue de s’installer de plus en plus au Sénégal. Sur 807 tests effectués ce lundi, le ministère de la santé et de l’action sociale a annoncé que 89 sont revenus positifs. Il s’agit de 86 cas contacts suivis et 3 issus de la transmission communautaire.

Ces cas communautaires viennent de Médina et Mbour.

Marie Khemess Ngom N’Diaye a aussi annoncé que 43 patients ont été contrôlé négatifs donc guéris. Par ailleurs 6 cas graves ont été aussi annoncés par le ministère.

A ce jour 1271 sont déclarés positifs au Sénégal dont 415 guéris, 10 décédés, 1 évacué et 845 sous traitement.