Le Sénégal face au Coronavirus…et si les émigrés étaient la solution ?

Le monde est à genoux, les scientifiques ne dorment plus la nuit, les êtres humains ont même peur de leur ombre, tout ce que les porteurs de voix peinaient à obtenir, le Covid 19 y est arrivé sans avoir besoin d’élever la voix ou faire des marches, encore moins envoyé des chars au combat. Qui l’aurait cru ?

Un virus tout petit, même pas visible à l’œil nu a montré aux patrons du monde qu’ils ne sont patrons de rien du tout, le monde s’est arrêté devant la loi du plus petit mais du plus fort. Corona ! Qui êtes-vous ? Sans l’ombre d’un doute, vous êtes un messager du plus fort, le Tout puissant, le créateur des mondes. Même si l’œuvre humaine demeure une probabilité, celle-ci n’est que l’arbre qui cache la forêt car en toute chose, Dieu fait porter à l’homme ses projets. Ce Virus est trop juste pour être l’œuvre d’un humain qui, par essence est égoïste et injuste. Coronavirus ! Vous avez tout arrêté, arrêté un monde qui courait à une vitesse exagérée, redonner aux femmes leur mari, forcer les parents à jouer leur rôle, convaincu les plus sceptiques que Dieu peut mettre fin à ce monde que d’aucuns croyaient éternel. Que dire de l’environnement qui aujourd’hui respire après avoir pendant longtemps supporté nos caprices.

Toutefois, dans ce désordre mondial où chacun essaie de sauver sa vie ou mieux la vie de son peuple, il y en a qui, stupidement, en profite pour se remplir leurs poches et celles de leurs amis.

Le Sénégal ce pays assez particulier a une manière bizarre de faire la guerre au Covid 19, un pays pauvre qui souffre et lutte depuis l’aube des temps avec des virus de toutes sortes, un pays où il manque de tout peut-il espérer vaincre ce virus qui a mis à genoux les pays où il ne manque de rien ? NON ! C’est purement et simplement utopique mais nous sommes des éternels copistes qui suivent le train des donneurs de leçon qui, cette fois-ci n’auraient même pas de leçon à donner car ils tous ont échoué. Ne serait-il pas plus judicieux au moins cette fois de montrer notre créativité et pourquoi pas être la solution ? Ce serait trop prétendre pour des dirigeants africains presque tous imposés par les blancs bon teint. Pire, ils puisent le peu de fonds qui nous restaient pour en faire cadeaux à leurs amis. Aurais-je besoin de dire que leurs amis sont en majorité des étrangers, non cela est devenu la règle mathématique de nos dirigeants.

On nous interdit la prière dans les mosquées au moment où on s’affole dans les marchés, les brioches dorées pour du pain. Croyez-vous qu’un pays qui ne peut trouver alternative au pain peut donner des solutions susceptibles de vaincre un virus. De grâce laissez- nous prier et créer une amitié avec ce Covid19 et trouver naturellement les anticorps qui nous protégerons bien sûr en respectant les règles minimums d’hygiène que nous sommes en mesure de respecter. Vous n’êtes pas en mesure de nous protéger parce que vous ne l’avez jamais fait, laissez-nous avec notre Dieu bienveillant au lieu d’en profiter avec des sacs de riz qui cachent tout un mafia. Un climat social apaisé n’est-il pas une bonne raison pour faire perdurer l’émergence ?

Les seuls braves personnes qui travaillaient dans ce pays c’est dire les gorgorlous sont contraints de rester chez eux, sans autre forme de procès, le Ramadan mois béni qui devait nous servir pour éloigner le virus par les prières n’a rien pu faire pour vous appeler à la raison et pourtant la« contamination » continue de plus belle.

Les européen et les autres pays riches ont tout pour oser tenter un confinement des citoyens MAIS nous qu’avons -nous ? Alors singeons des méthodes « singeables », mesurées sur nos capacités économiques et sociales au lieu de persister dans ces méthodes inadaptables en Afrique…

Devons-nous accepter d’être réduit au silence ? Les convictions ne meurent pas et le moment doit être un moment d’échange. Si l’assemblée Nationale qui devait nous garantir une justice sociale et des choix partagés n’existe plus, si les opposants sont contraints ou réduits au silence alors le peuple n’a plus d’avocats même si l’on sait qu’elle n’en a jamais eu.

Les émigrés décédés à l’étranger se voient refuser un droit élémentaire celui de choisir sa dernière demeure, prétextant des alibis fallacieux. Ils sont incinérés ou enterrés dans des lieux où tôt ou tard ils finiront par être déterré et incinéré. Toutefois on laisse encore faire et comme si cela ne suffisait pas, on nous traite de tous les noms. Cependant je reste convaincu que tôt ou tard nous serons la solution et nous sommes déjà la solution car sans nous aucun Président ne peut supporter la demande sociale de ce pays. Nous sommes sans nul doute le régulateur social de ce pays. Sans nous le nom des Président tomberait dans l’oubli, alors respectez nous car c’est le minimum que nous devons prétendre !!!

En attendant, le chef déroule, le peuple subit, les émigrés pleurent devant leur sort, le virus continue sa marche triomphante, on continue de nous servir un bilan ascendant, tout le monde se tait, le Sénégal se vide de son sang ALORS comme pour me donner raison je dirais : gardons notre foi en Dieu en espérant qu’il nous sauve encore une fois mais soyez en sûrs : demain fera jour.

Déwénéti et rancœur !!!!

Saa kadior