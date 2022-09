Racine Talla : « un ignorant comme Ahmed Aïdara ne peut pas diriger une ville »

Alors que le maire Ahmed Aïdara tente par tous les moyens de déboulonner de son siège le maire Racine Talla pour y installer Tahirou Konaté, le maire de Wakhinane-Nimzath, de son côté, resserre les boulons pour ne pas se laisser emporter. Il a déclaré hier, parlant de Ahmed Aïdara : «Je ne sais de quelle mairie il parle. Mais pour ce qui concerne celle de la commune de Wakhinane-Nimzath, c’est moi qui suis installé pour 5 ans.»

Racine Talla se dit par ailleurs désolé que les populations de Guédiawaye aient jeté leur dévolu sur un maire comme Ahmed Aïdara. «C’est dommage parce qu’un ignorant comme Ahmed Aïdara ne peut pas diriger une ville. Il n’a qu’à aller apprendre à maîtriser les textes. Il n’a qu’à aller étudier pour étendre un peu son savoir. Voir comment gérer une mairie et autres. C’est mieux que de passer tout son temps à insulter les gens. On leur a demandé à tous de travailler. Et depuis, ils n’ont rien fait à part rêver de postes et insulter ; et ça, c’est l’arme des faibles», s’est lamenté le maire de Wakhinane-Nimzath, Racine Talla.

Parlant à des journalistes, il a ajouté avoir entendu des gens du camp de Yaw «dire qu’il y a un contentieux, avec un recours, qui m’oppose à Tahirou Konaté. Je leur conseille d’arrêter ce mauvais rêve qu’ils font. Ils accusent les gens sans aucune preuve. Qu’ils apportent leurs preuves, c’est mieux que de dire avoir constaté des ratures et des blancs sur les Pv».

Le maire de la commune de Wakhinane, et par ailleurs Dg de la Rts, en a profité pour dénoncer l’attitude de la maire de Golf-Sud, Khadija Mahécor Diouf, qui, selon lui, aurait proféré des propos irrespectueux à l’endroit du chef de l’Etat. «Ce n’est pas correct de sa part. Revoilà des gens qui pensent que la politique c’est employer des gros mots ou dire tout ce que bon leur semble. Qu’ils se mettent dans la tête que c’est nous qui avons la majorité et le pouvoir. Mais aussi que cette dame se mette dans la tête qu’il y a des limites à ne pas franchir. Et tout ce qui pourra demain s’en suivre, qu’elle l’assume avec ses propos. Nous n’avons jamais fait dans la menace, ni dans l’invective. Nous dirigeons ce pays de manière civilisée. Certes, il y a eu des changements dans certaines communes. Mais il faut comprendre que le président de la République est une institution qu’il faut respecter et qu’il est le Président de tous les Sénégalais. Même les enfants savent cela.» Lire la suite en cliquant ICI