Radiation de Barth : L’éclairage de Ibrahima Farrakhan Ndiaye

Ma vision sur la radiation de Monsieur Barthélémy DIAS !!!

La décision de l’Assemblée nationale du Sénégal, qui a conduit à la radiation de M. Barthélémy Dias de son mandat de député après sa condamnation définitive, soulève plusieurs questions sur le rôle de la justice, la responsabilité politique et les principes démocratiques dans le pays. Cette décision s’inscrit dans un contexte juridique précis, mais elle a également des implications profondes sur la scène politique et la perception de l’État de droit au Sénégal.

En effet, M. Barthélémy Dias, maire de Dakar, a été condamné par la justice sénégalaise à une peine d’emprisonnement ferme pour des faits d’agression à caractère politique remontant à plusieurs années. Suite à cette condamnation définitive, la loi sénégalaise, en vertu de l’article L158 du Code électoral, prévoit la perte automatique du mandat parlementaire pour tout député condamné à une peine d’emprisonnement de plus de six mois. La radiation de M. Dias découle donc de l’application stricte de cette disposition légale.

La première réflexion qui se pose est celle de l’indépendance de la justice sénégalaise. La décision de l’Assemblée nationale, en suivant la condamnation judiciaire de M. Dias, semble illustrer le respect de l’État de droit. Dans un système démocratique, la justice doit avoir le dernier mot, et la séparation des pouvoirs est essentielle. La radiation de M. Dias, sur la base de cette condamnation, ne semble pas être une décision politique, mais plutôt une conséquence de la loi. En théorie, cette procédure démontre le fonctionnement d’un système où les règles sont appliquées indépendamment de l’influence politique.

Cependant, cette décision a également provoqué des débats, notamment chez les partisans de M. Dias et dans une partie de l’opinion publique, qui perçoivent cette sanction comme une réponse politique à son engagement populaire. Dans ce contexte, certains interprètent la décision comme une tentative d’affaiblir un adversaire politique au moment où il gagne en popularité.

La radiation de M. Dias, tout en étant conforme à la loi, soulève des préoccupations quant à la stabilité politique et à la vitalité de la démocratie sénégalaise. M. Dias, en tant que maire de Dakar et figure de l’opposition, a toujours été une voix critique vis-à-vis du gouvernement en place. Sa perte de son siège à l’Assemblée nationale prive une partie de la population de leur représentation, ce qui peut être perçu comme une réduction de l’opposition au sein des institutions politiques du pays.

Il est essentiel de se demander si cette décision a des conséquences sur la liberté d’expression et le droit à la représentation politique. En effet, la loi peut sembler être appliquée de manière mécanique, mais elle peut aussi avoir l’effet secondaire de marginaliser des voix politiques dissidentes, et de réduire le pluralisme parlementaire, qui est un pilier de la démocratie.

En fin de compte, bien que la radiation de M. Dias soit fondée sur des bases juridiques solides, elle est aussi le reflet d’une réalité politique complexe. Dans un contexte où la séparation entre les pouvoirs judiciaires et législatifs est parfois floue, chaque décision judiciaire a des répercussions politiques. En cela, la décision de l’Assemblée nationale n’est pas uniquement une question de droit, mais aussi un signal politique à la classe politique et à la population sénégalaise. Elle souligne l’importance de respecter les lois, mais aussi les risques d’une instrumentalisation de la justice dans les combats politiques.

Ainsi, cette radiation n’est pas qu’une simple application d’une règle juridique ; elle est aussi le miroir des tensions politiques, et elle soulève des questions sur l’équilibre entre la justice, la politique et la démocratie au Sénégal.

Ibrahima Farrakhan NDIAYE

Juriste ;

Manager Senior, Spécialiste en passation des marchés publics et des PPP ;

Ancien CPM du Ministère en charge de l’urbanisme ;

Actuel CPM de la SAFRU SA.