Radiation…Le sort du capitaine Touré entre les mains de Macky

Mis aux arrêts après « une absence de 5 jours » et des sorties médiatiques sur l’affaire Sonko-Adji Sarr et les évènements de mars 2021, le capitaine Oumar Touré va retrouver sa liberté la semaine prochaine. Par ailleurs, une enquête a été aussi ouverte dans le cadre de cette affaire où lui et d’autres personnes ont déjà été étendues. Elle sera décisive pour savoir si Touré sera radié de la gendarmerie ou non. Une décision que seul le chef de l’Etat, chef suprême des Armées peut prendre.

Le capitaine Touré est sanctionné sur le plan militaire. On lui reproche l’abandon de son poste pendant cinq jours ou encore la violation de son devoir de réserve. En attendant ce que le chef de l’Etat Macky Sall va décider, Oumar Touré va retrouver la liberté le 10 mai prochain.