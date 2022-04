Ramadan à Bignona : Le marché bien approvisionné mais…

En ce début du mois de ramadan, les consommateurs ne se plaignent pas trop à Bignona. En effet, le marché est bien approvisionné en produits de consommation les plus utilisés pendant ce mois, Dattes et autres lait, mil ou encore le sucre.

Le marché est aussi bien fourni en légumes. C’est la période où beaucoup de légumes arrivent à maturité dans les blocs maraîchers dans le département de Bignona. En renfort à la production locale, des produits comme l’oignon sont venus d’ailleurs, transportés par des camions pour servir les populations. Cependant, les baisses annoncées de certaines denrées comme le sucre ne sont pas encore ressenties par les consommateurs.

Le sucre en poudre est toujours vendu à 600f le kilogramme au lieu de 500f comme avant tandis que le paquet du sucre en morceaux est monnayé à 1100f le kg alors qu’il était vendu à 1000f avant les augmentations. Le sac de

lait en poudre également a connu une hausse en ce début de ramadan selon les commerçants ce qui fait que le kilogramme est vendu au détaillant à 3000f dans les boutiques.

Les camions qui amènent de l’oignon d’ailleurs vendent le sac à 5000f ce qui est une très bonne chose pour les populations, cependant, il y a une crainte qui plane sur la tête des consommateurs. En effet, les commerçants (ayant plus de moyens) se ruent vers ces camions et achètent de grandes quantités et pour certains consommateurs, les commerçants s’accaparent de ce produit à bon prix pour ensuite revendre plus cher aux populations.

Ils invitent alors au service du commerce à veiller à ce que ce bon marché ne se retourne pas, plus tard, en cauchemar pour eux. En outre, le prix de la viande de bœuf ou de petits ruminants reste toujours élevé et hors de portée des petites bourses à Bignona

L.BADIANE pour Xibaaru