Rapport IGE : 882 véhicules commandés en 2018

Le Président Macky Sall avait annoncé la fin de la bamboula dans la gestion et l’utilisation des voitures de l’administration. Mais, selon le rapport 2018-2019 de l’Inspection générale d’État (IGE) parcouru par Vox Populi, le bling-bling se poursuit.

En effet sur 80 véhicules de type 4X4 et 20 berlines, soit au total 100 voitures prévues, 882 ont été commandés en 2018 pour les agences et ministères. Il s’agit de l’acquisition de 484 véhicules de type 4X4 ou 4X2, 290 berlines et 108 utilitaire, auquel il faut ajouter 306 motocyclettes.

En effet, un seul véhicule sur 9 devrait être acquis par le biais du programme annuel de l’État de 2018. Pire, des officiels appelés à d’autres fonctions refusent de restituer leurs voitures de fonction. Sans parler du fait que des véhicules de l’administration font l’objet de prêt à des tiers.