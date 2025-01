Rationalisation des partis : L’AFP donne des solutions

«Nous sommes tout à fait en phase avec le chef de l’État». La déclaration est faite par le porte-parole de l’Alliance des forces du progrès (Afp), Alioune Badara Diouck. Interrogé par L’AS, le progressiste applaudit l’annonce de Bassirou Diomaye Faye relative à la rationalisation des partis politiques.

«L’inflation notée des partis politiques, favorisée par une application trop laxiste des textes en vigueur, a conduit à une fragmentation excessive et une inflation préoccupante, préjudiciable à une respiration démocratique de qualité», a regretté le successeur de Macky Sall, dans son message de nouvel an, avant d’annoncer «des concertations dans un avenir proche dans le but d’y apporter plus de lisibilité, plus de transparence et plus de rationalisation».

«Il y a une évolution exponentielle de partis politiques depuis le régime de Wade, confirme l’interlocuteur du journal. Lorsque Diouf partait, il y avait 42 partis politiques en 2000. Entre 2000 et 2024, le nombre de partis s’est presque multiplié par 20.»

Aujourd’hui, estime Diouck, «nous sommes presque à 430 partis politiques». Même si «la Constitution garantit le droit d’association», cette «liberté d’association doit être mieux encadrée à travers de nouveaux instruments comme la pétition et les signatures de conseillers pour aller aux élections», suggère-t-il dans des propos repris par Seneweb.

Dans ce sillage, développe le responsable politique, «il faut remettre tout cela dans l’arsenal pour la création d’un parti politique» : «Les choses sont faciles. Il faut une assemblée générale de quelques personnes et des signatures pour avoir un parti politique. Je pense qu’il faut revoir le système. Il faudra corser les critères de création de partis politiques. Il faut l’onction de plusieurs citoyens avec un nombre de signatures requis pour créer un parti politique. Établir une différence entre les associations communautaires et les partis politiques. […].»