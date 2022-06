Rebelle arrêté à Dakar : Doudou Coulibaly démonte les arguments du Procureur

CE QUE JE SAIS

J’ai pris le contact de la personne qui était en compagnie de Ousmane Kabiline Diatta au moment de son arrestation.

Le présumé rebelle a été arrêté par des gendarmes en civil au siège de Dakar Dem Dik, alors qu’il accompagnait l’employé de la société qui y réglait des problèmes administratifs. C’était le mercredi vers midi.

Ousmane était arrivé à Dakar le lundi et logeait à la cité millionnaire.

Dans son sac à dos, il y avait un seul billet de dollar, un autre d’un pays limitrophe et une clé USB et pas l’ombre d’une arme. Le mis en cause n’avait vraisemblablement aucune intention de se rendre à la place de l’obélisque.

Jusqu’à présent les 02 téléphones confisqués dans le cadre de l’enquête n’ont rien révélé. L’enquête n’avance plus. C’est l’impasse .

on ne comprends pas alors la précipitation du procureur qui n’a évoqué que des suppositions, alors que les règles de l’enquête auraient voulu qu’on attende un peu plus pour prendre le mis en cause en en flagrant délit et arrêter, par la même occasion, ses complices.

En attendant la famille de Ousmane Diatta, convaincue de son innocence, lui cherche un avocat.

Doudou Coulibaly, journaliste