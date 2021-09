Récompense pour Macky : Guy répond à Madiambal Diagne

S’il y a une chose dont il faut avoir le plus peur monsieur le président Macky Sall c’est la manipulation des sentiments religieux et ethniques domaine dans lequel malheureusement vous et vos plumes de compagnie excellez.

Monsieur le président, vous savez comme moi que c’est plutôt l’heure pour les 60% d’analphabètes sénégalais, de plus de 60% de candidats qui échouent au baccalauréat chaque année, de plus de 800.000 handicapés sans carte d’égalité des chances, des plus de 9.000 sénégalais qui deviennent aveugles chaque année car il n’y a pas suffisamment de médecins ophtalmologues et des autres victimes de votre parasitisme et de votre néocolonialisme de vous SANCTIONNER.

Monsieur le président Macky Sall, vous avez dit récemment que: «Ce que j’ai fait à Touba, aucun gouvernement ne l’a fait».