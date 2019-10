Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaindé Fatma, chargé de la culture et de la communication du Magal de Touba et Ministre conseiller du président de la République était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la journaliste Aïssatou Diop Fall Niang. Il a expliqué lLa posture de Serigne Mountakha Bassirou qui a réussi à réconcilier les présidents Wade et Macky Sall. Le Marabout et responsable APR revient sur l’immense esprit du khalife général des mourides qui s’est engagé à régler tous les problèmes dont on le soumet. Il a servi au deux hommes un discours qui a transcendé leurs deux personnages. A mon avis il y a une réelle sincérité dans cet acte