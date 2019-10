De l’avis Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaindé Fatma, chargé de la culture et de la communication du Magal de Touba et Ministre conseiller du président de la République qui était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la journaliste Aïssatou Diop Fall Niang « l’inauguration de la mosquée Massalikoul Jinane et dont le cout est estimé a plus de 30 milliards va faire place à une série d’évènements ».

« La suite de cet événement qui a réuni le peuple sénégalais va se faire avec les activités du daara qui se trouve à l’intérieur de la mosquée. Les innovations de cette année relatives à la culture et la communication, il est prévu une vingtaine de conférence, des symposiums qui vont ramener les écrits des érudits du mouridisme et de l’islam en général. Le fait de faire comprendre le caractere multidimensionnel de Serigne Touba.