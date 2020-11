Reconduit dans le nouveau gouvernement : Moustapha Diop remercie Macky

Après sa reconduction au ministère du développement Industriel et des petites et moyennes industries ( PMI), Moustapha Diop a tenu à remercier le Chef de L’État pour sa confiance renouvelée depuis 2014. L’édile du Ndiambour a aussi remercié tous ses partisans du pays, et plus particulièrement, ceux de Louga.

« Mes sincères remerciements au Président de la République, son excellence Macky Sall, pour la confiance renouvelée. Un grand merci également à tous ceux qui me soutiennent pour la réussite de cette noble mission », a écrit le ministre sur son compte Twitter.