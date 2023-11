Recrudescence de l’émigration : La cheffe de mission de l’OIM donne les causes

Les répercussions socio-économiques de la pandémie de Covid-19, combinées à l’augmentation de l’insécurité alimentaire et aux effets des changements climatiques, constituent des facteurs ayant dernièrement accentué le phénomène migratoire, a souligné, mercredi à Dakar, la cheffe de mission de l’OIM au Sénégal, Valeria Falaschi.

Elle intervenait lors de la signature de la deuxième phase du projet de consolidation des acquis en matière de réintégration des personnes migrantes de retour au Sénégal, à travers un appui intégré aux micro- et petites entreprises. Le projet financé par le gouvernement de la République Tchèque, doté d’une enveloppe de 642 millions de francs CFA, sera mis en œuvre dans la région de Kolda, devenue celle qui compte le plus grand nombre de migrants de retour au Sénégal depuis 2017.

Il s’agit de former 200 jeunes et migrants de retour de cette région dans le secteur de l’agroalimentaire pour une durée de trois à six mois, a expliqué Valeria Falaschi. Elle a insisté sur le fait que ce programme vise à prévenir la migration irrégulière, renforcer et développer l’autonomie économique des jeunes. L’humanitaire considère que la lutte contre les facteurs défavorables des mouvements migratoires passe notamment par la création d’opportunités économiques accessibles et d’emplois productifs et durables.