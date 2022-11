Reçu par Macky…Amadou Moctar Ndiaye décide d’arrêter le «Nemeku Tour» de Sonko

Amadou Moctar Ndiaye a été reçu par le Président Macky Sall. Après avoir échangé longuement avec lui sur les affaires de l’Etat et la situation politique nationale, le leader du Parti Républicain pour la Citoyenneté (PRC) a décidé «d’arrêter le Taxawalou tour de Sonko». Qui selon lui «n’arrête toujours pas de répandre le mensonge et la manipulation auprès des populations.»

Présentez-vous :

Amadou Moctar Ndiaye, Secrétaire Général National du PRC (Parti Républicain et Citoyen) et Allié du Président Macky Sall.

Vous êtes un Chef de Parti, pourquoi avez-vous choisi de soutenir le Pr Macky Sall :

Nous sommes à un tournant historique de l’histoire politique du Sénégal où tous les chefs de partis politiques légalement constitués ont l’obligation de faire un choix entre le bien et le mal, entre le développement ou la déconstruction du Pays. C’est dans cette perspective, après avoir consulté toutes les entités du parti et mis sur la balance toutes les réalisations exceptionnelles du Président Macky Sall que j’ai décidé d’accompagner le Président de la République Macky Sall pour l’émergence du Sénégal en 2035.

Pourquoi êtes-vous favorable à une troisième Candidature :

Notre parti, le PRC, fait partie des forces vives qui sont en tête de pont du combat pour la stabilité, la paix sociale et le développement socio-économique qui sont incarnés par le Président de la République. C’est la raison pour laquelle, le PRC, ses mouvements et ses alliées soutiennent et travaillent pour que le Président de la République Macky Sall dirige le Sénégal jusqu’en 2035 afin de parachever son œuvre. Dans tous les domaines (Sécurité, Education, Infrastructures, Equité sociale, Economie) le Sénégal bouge à un rythme impressionnant vers l’émergence. Pourquoi donc changer de Président ?

Vous critiquez beaucoup Ousmane Sonko, qu’est ce qui justifie ces attaques ? :

Jamais le Sénégal, depuis les indépendances, n’a enregistré sur son sol un Leader aussi inintelligent, subversif et violent que Sonko, un Leader qui insulte publiquement le Haut Commandant de la Gendarmerie

Nationale, tous les Commandants de la Police nationale, les Services de Renseignements Généraux sans compter les insultes quotidiennes adressées au Procureur de la République et aux Institutions Judiciaires. Pensez-vous que cet énergumène qui n’a rien compris de la politique et qui se croit directement sorti des cuisses de Jupiter peut diriger le Sénégal ? La réponse est non, et c’est pourquoi je mène une mission de salut publique, en débarrassant le Sénégal définitivement de cette ordure. Contrairement à ce que Sonko raconte aux Sénégalais, il n’a aucun jour d’expériences dans la Politique et ne propose aucune solution concrète de développement économique aux jeunes qu’il manipule, ce, malgré sa position de Maire de Ziguinchor.

Qu’est ce que vous pensez du ‘’Nemeku Tour’’ ? :

C’est du vadrouillage pur et dur. Pendant que tous les Maires du Sénégal s’occupent des affaires de leur Cité, Sonko passe son temps à vadrouiller dans le pays et à répandre le mensonge et la manipulation auprès des Populations. Mais qu’il se le tienne pour dit, son Néméku Tour est fini car : la prochaine fois qu’il va sortir, j’ai décidé de l’arrêter par tous les moyens, quitte à aller vers un affrontement physique, Convoi à Convoi !