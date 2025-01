Récurrence des meurtres : Ansoumana Dione donne les causes

La recrudescence des homicides enregistrés dans différentes localités du pays relève d’un problème de santé mentale. En effet, d’aucuns estiment que cette situation d’insécurité résulte d’un déficit de prise en charge de la santé mentale au Sénégal.

Dans un communiqué, Ansoumana Dione, président de l’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (ASSAMM) considèrent « qu’il ne s’agit pas ici d’un problème de sécurité à laquelle peuvent intervenir nos vaillantes forces de police ou de gendarmerie. C’est une affaire de santé mentale ».

Interpellant le ministère de la Santé et de l’Action sociale, Ansoumana Dione dénonce « l’absence de services de psychiatrie dans les structures sanitaires régionales, le déficit criant en personnel soignant, la cherté des soins et l’inaccessibilité des médicaments psychotropes » qui, selon lui, sont « des facteurs aggravant ces recrudescences de meurtres et d’assassinats de citoyens par des toxicomanes et autres malades mentaux ».

Le président de l’ASSAMM invite ainsi les autorités concernées à réfléchir sur une meilleure politique de prise en charge des malades mentaux au Sénégal.