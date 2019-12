Déclaration de la directrice générale du FMI sur la réforme du franc CFA

le 21 décembre 2019

Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), a fait aujourd’hui la déclaration suivante à propos de la réforme du système du franc CFA, monnaie de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) :

« Je salue les réformes du système du franc CFA annoncées aujourd’hui à Abidjan par les présidents Ouattara et Macron. Elles constituent une étape essentielle dans la modernisation d’accords de longue date entre l’Union économique et monétaire ouest‑africaine et la France.

« Les mesures annoncées s’appuient sur le bon bilan de l’UEMOA en matière de conduite de la politique monétaire et de gestion des réserves extérieures. Ces dernières années, l’UEMOA a enregistré une faible inflation et une croissance économique forte, la situation des finances publiques s’est améliorée et le niveau des réserves de change a augmenté.

« Ces réformes maintiennent également d’importants facteurs de stabilité qui ont été fort utiles à la région, dont la parité fixe avec l’euro et la convertibilité illimitée garantie par la France.

« Le FMI se tient prêt à coopérer avec les autorités régionales en fonction des besoins ainsi qu’à appuyer la mise en œuvre de cette importante initiative. »