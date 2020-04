Refus de Paternité : « Serigne Assane Mbacké moma eumbeul…il filmait nos ébats »

Du nouveau dans l’affaire du célèbre marabout politicien qui a avait engrossé une jeune fille de 24 ans et dont il refusait la paternité. Le gros bonnet en effet, n’est nul autre que le célèbre responsable politique Serigne Assane Mbacké. Témoignant hier dans l’émission « Balance » de Walf Tv, la jeune fille en question est revenue sur son idylle avec le célèbre marabout. « On s’est connu lors des dernières élections présidentielles. Je l’avais approché pour qu’il m’aide à mettre sur pied un de mes projets », a laissé entendre la jeune maman. De là une relation s’en est suivi jusqu’à ce qu’ils commettent l’irréparable. Serigne Assane Mbacké a refusé la paternité de l’enfant même si au début, révèle la jeune femme, il avait acquiescé. « Il m’a demandé d’avorter. Chose que j’ai refusé. Pire il me filmait lors de nos ébats et menace de faire circuler les vidéos si toutefois je persiste », confie-t-elle, des propos repris par nos confrères de SénégalActu. Par conséquent, elle l’appelle à une prise de conscience et l’invite à reconnaître son enfant. Regardez !!