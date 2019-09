Abdoulaye Baldé construit et équipe la maternité de Bandjikaky à coup de millions

Les femmes du village de Bandjikaky, département de Bignona peuvent désormais accoucher dignement. En effet la localité étrenne à compter de ce jour une maternité avec équipement d’une valeur de près de 20 millions de FCFA. Accoucher dans une baraque en zinc est maintenant terminé pour les femmes enceintes qui redoutaient le jour de l’accouchement car elles ne savaient pas si elles s’en sortiraient indemne tellement les conditions étaient archaïques. Sinon , il fallait faire 11 à 12 km pour se rendre à Diouloulou ou Kafountine où il y a des structures plus ou moins appropriées pour une prise en charge correcte.

Mais grâce au Député Maire de Ziguinchor et Président de l’UCS Abdoulaye Baldé, Bandjikaky dispose de l’une des plus belles maternités de l’arrondissement de Kataba 1. Tout est parti de 2015, de passage à Bandjikaky pour aller vers Kafountine, les responsables de l’UCS avaient invité leur leader à faire escale à Bandjikaky pour une prise de contact avec les populations. C’est ce jour-là que les femmes ont porté à la connaissance de Baldé cette difficulté et le patron des centristes, sans faire de promesse, avait décidé de voir ce qu’il pouvait faire. Personne n’avait imaginé qu’il avait l’intention de construire une maternité. Et c’est en 2016 que les choses ont commencé à bouger. Sur fonds propres avec l’aide de ses amis, Abdoulaye Baldé a démarré la construction de ce qui est devenu un bijou et redonner aux femmes tout le respect et la dignité qu’elles méritent surtout quand il s’agit de donner la vie.

La maternité qui a été inaugurée ce Lundi 30 Octobre 2019 porte le nom d’Adjaratou Amoul NGOM, la défunte maman d’Abdoulaye Baldé. Pour les populations, c’est la meilleure manière pour elles de dire MERCI à ce Monsieur qui leur a témoigné depuis plus de 4 ans une sympathie, une générosité et un sens élevé de l’humanisme sans commune mesure. Elles ont beaucoup prié pour lui, sa famille et ses amis.

Pour Abdoulaye Baldé, ce geste est loin d’être un acte politique, c’est une manière pour lui de donner aux femmes toute leur valeur et celles de Badjikaky ayant les mêmes droits que leurs camarades qui sont dans les villes ne doivent pas être en reste. Il s’est engagé à nouveau à poursuivre l’équipement de la maternité et à accompagner les populations de Badjikaky jusqu’à ce qu’elles puissent avoir accès aux soins de santé de qualité sans parcourir de longues distances pour trouver une structure ou un personnel qualifié pour leur prise en charge.

L.BADIANE pour xibaaru.sn