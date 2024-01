Relations Amadou Ba-ADD : Matar Ndiaye met fin à toute polémique

Pour la présidentielle 2024, Abdoulaye Daouda Diallo a finalement choisi de s’aligner sur le choix de Macky Sall et de Benno Bokk Yakaar. En français simple, le président du Conseil Économique Social et Environnemental soutient la candidature du Premier ministre Amadou Bâ. Mais cela n’empêche pas certains de l’accuser de vouloir saboter la campagne du PM. Des accusations qui ont fait sorti Matar Ndiaye de son silence.

Frère et ami d’Abdoulaye Daouda Diallo, le Président du BEC (Bloc Élargi pour la Citoyenneté) a tenu à enlever le doute dans la tête des sénégalais. «Abdoulaye Daouda Diallo avait dit au Président Macky Sall qu’il allait sauver la relation qu’il entretient avec lui depuis 25 ans. C’est le Président qu’il l’a nommé depuis 2012 successivement ministre délégué chargé du budget, ministre de l’Intérieur, ministre des infrastructures et des transports terrestres, ministre des Finances et du budget, ministre d’État et président du CESE. Alors cet homme ne peut pas être la cause de toute division au sein de Benno», a-t-il déclaré d’emblée.

Matar Ndiaye dit Mathiou de poursuivre son argumentaire : «Abdoulaye Daouda Diallo a toujours dit que l’ennemi du parti pour cette élection c’est la division et cette division ne viendra pas de lui. Il ne va jamais trahir le Président Macky Sall pour son intérêt personnel. Il travaillera d’arrache-pied pour qu’au soir du 25 février, la coalition Benno Bokk Yakaar gagne cette élection derrière le candidat Amadou Ba», promet ce soutien du président du Conseil Économique Social et Environnemental. Qui par ailleurs invite les militants à arrêter les attaque car dit-il «Abdoulaye Daouda Diallo n’a jamais manoeuvrer pour déstabiliser Benno Bokk Yakaar et son candidat».

Avant de conclure son propos, le président du BEC de révéler : «Abdoulaye Daouda Diallo mobilise ses militants et sympathisants pour que Benno puisse gagner à plus de 92%. Comme il a toujours fait».